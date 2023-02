NO LE GUSTÓ NADITA. Sheyla Rojas fue consultada por su amigo y excompañero ‘Choca’ Mandros respecto a cómo se sintió cuando escuchó la primera vez “Que me deje coja, sino next”, tema creado por DJ Peligro que fue inspirado en una de las frases de la ‘rubia’.

¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste por primera vez el tema de DJ Peligro ‘Coja, coja, sino next’?”, consultó el conductor de televisión.

La modelo peruana reconoció que en un inicio el tema estaba prohibido dentro de su entorno más cercano . “No, no, esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar, me daba hasta cólera, no la podía escuchar. Hasta que no sé dónde fue, creo que después de tiempo la escuché, como que ya había pasado”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube de Choca.

En otro momento, Rojas reconoció que vivió un momento muy difícil luego que se viera envuelta en la polémica por las imágenes que se difundieron junto al futbolista Luis Advíncula. “En su primer momento sí me afectó. Fue una etapa muy tormentosa, ahora ya lo pasé, ya lo superé”, acotó.

¿Qué pasó entre Sheyla Rojas y Advíncula?

A fines de agosto de 2020, el programa de Magaly Medina reveló una fotografía donde se veía a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Luis Advíncula. Además de mostrarse muy cariñosos, se besaron.

“Ellos ya se comunicaban por Instagram y quedaron en una reunión para almorzar, la cual fue en el Hotel Country. Me cayó muy bien porque era un tipo agradable. Se acabó el almuerzo y nos dejaron en el departamento. Ellos coordinaron por WhatsApp y quedaron verse después del partido. Llegó tipo 12 de la noche a recogernos y nos llevó a un departamento en Miraflores. Estábamos Sheyla, Advíncula, dos amigos de él, una amiga nuestra y yo”, contó Irvin Vera, amigo de la chiclayana.

Tras el primer encuentro, Luis Advíncula le propuso a Sheyla Rojas viajar a España un fin de semana. Las coordinaciones se dieron por Instagram y se evidenció que ella empezó a presionar al deportista para que compre los pasajes.

Además, Irvin difundió los diálogos que tuvo con su amiga antes de que se concrete el viaje a España. “Amiwi es que tenemos que sangrar porque tenemos que sangrar, pero irás conmigo. No viajo sola ni cag****. Esta [Advíncula] que dice que quiere verme y le puse que anda ocupado y que mañana arregla lo de los pasajes (…). Esos coj****, yo siempre regia ¿ok? Que me mande flores, joyas, detalles. Que se manifieste primero con pasajes, plata, shopping, paseos y atraco. Que me deje coja, sino ‘next’”, escribió.