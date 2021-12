Sheyla Rojas estuvo este jueves en América Hoy y habló de su último ‘retoquito’, el mismo que le hizo vivir un calvario de varias semanas porque no guardó el reposo suficiente.

“Todavía me cuesta un poco hablar, sigo en recuperación... Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vino de la casa... me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”, contó la exrubia sobre la intervención que se hizo en la papada.

Asimismo, reveló que tuvo que tomar terapias para volver a hablar aunque luego de tres semanas, está contenta con los resultados. “Yo sí se lo recomendaría a la gente que me pregunta”, indicó.

DIJE NUNCA MÁS

Sheyla Rojas contó que padeció tanto durante las últimas semanas que pensó en dejar las intervenciones estéticas. “Dije ya nunca más me vuelvo hacer nada pero... de hecho sí estoy contenta, veo resultados en muy pocas semanas”, acotó.

En ese momento Janet Barboza le consultó si reconocía que tenía una adicción a los ‘retoquitos’. “Puede ser que tenga, si lo dicen los especialistas, pero a mí me gusta, igual yo me lo hago si quiero hacérmelo”, finalizó.

