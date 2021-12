Sheyla Rojas sigue llamando la atención de sus seguidores por sus varios retoquitos estéticos. Y es que solo hace unas semanas, durante sus vacaciones en Perú, la exconductora de ‘Estás en Todas’ se sometió a un bodytight en la papada, es decir se alisó la piel de esa parte del cuerpo.

Según contó ella misma para ‘América Hoy’, no guardó el reposo suficiente luego de la intervención y voló al día siguiente de regreso a México, por lo que se hinchó mucho y no podía ni hablar por el dolor y la inflamación.

Y aunque ya pasó más de un mes desde el ‘retoquito’, parece que los efectos todavía le siguen cobrando factura. Así lo hicieron saber las ‘instachismosas’ de Samuel Suárez, quienes destacaron sus extraña forma de hablar en una de sus últimas historias de Instagram.

“¿Te diste cuenta que Sheyla está hablando mal? ¿Todo lo que se hizo en la cara aquí en Perú la dejó mal?”, le escribieron al popular Samu. “Ya no sé si es filtro o no, fácil se hinchó por ese día nomás”, dijo el creador de Instarándula.

En el video, Sheyla Rojas aparece promocionando al doctor Capillo, quien está ofreciendo un 50% de descuento en diseño de sonrisa. Sin embargo, su voz nasal llamó la atención de sus seguidores.

SHEYLA PASÓ CALVARIO CON SU ÚLTIMO RETOQUE

En quincena de diciembre, Sheyla Rojas estuvo en América Hoy y habló de su último ‘retoquito’, el mismo que le hizo vivir un calvario de varias semanas porque no guardó el reposo suficiente.

“Todavía me cuesta un poco hablar, sigo en recuperación... Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vino de la casa... me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”, contó la exrubia sobre la intervención que se hizo en la papada.

Asimismo, reveló que tuvo que tomar terapias para volver a hablar aunque luego de tres semanas, está contenta con los resultados. “Yo sí se lo recomendaría a la gente que me pregunta”, indicó.

Sheyla Rojas contó que padeció tanto durante las últimas semanas que pensó en dejar las intervenciones estéticas. “Dije ya nunca más me vuelvo hacer nada pero... de hecho sí estoy contenta, veo resultados en muy pocas semanas”, acotó.

En ese momento Janet Barboza le consultó si reconocía que tenía una adicción a los ‘retoquitos’. “Puede ser que tenga, si lo dicen los especialistas, pero a mí me gusta, igual yo me lo hago si quiero hacérmelo”, finalizó.

