Sheyla Rojas rompe su silencio sobre su novio: “No es agricultor ni se dedica a cosas turbias”

Sheyla Rojas realizó una transmisión en vivo en la que rompió su silencio sobre su novio , conocido como Sir Winston. La modelo intentó despejar rumores sobre él, ahora que muchos indican que se estarían dudando a cosas ilícitas.

A través de sus redes sociales Sheyla Rojas se manifestó ante la pregunta de uno de sus seguidores que le pedía que explique a qué se dedique su novio, quien mantiene un perfil bajo.

La exrubia respondió de manera enérgica y mencionó que su novio no es ganadero ni agricultor y que tampoco se dedica a cosas turbias, como se ha venido especulando.

“Él no es nada púbico. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias. Con eso es suficiente, no tengo que estar contando que hace, que no hace y exponiendo mi vida o la vida de él. Se han malacostumbrado”, dijo Sheyla Rojas.

Conocido como ‘Sir Winston’, el novio de Sheyla Rojas resaltó la elegancia de la exconductora de TV a través de un comentario que le dejó en su fotografía.

“Qué elegante, mi amor”, le escribió el popular ‘Sir Winston’ en una de las publicaciones que hizo Sheyla Rojas en su cuenta de Instagram.