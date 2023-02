Katty Rojas ‘troleó’ a su ‘prima’ Sheyla Rojas al saber que tienen los mismos gustos por los vestidos, pues al ver en su cuenta de Instagram que la ‘leona loca’ lució, en una cena con sus amigos, el mismo traje que ella tiene en su clóset, le pidió que se lo devuelva. La bailarina recalcó que no todo lo que brilla es oro al revelar que la prenda, a ella, le costó cien dólares.

“Cuando vi las fotos de mi ‘prima’ Sheyla en su Instagram me reí mucho, hemos coincidido en gustos y colores, voy a esperar que siga luciéndose con el traje para que me lo devuelva, porque si no me voy a buscar a ‘Sir Winston’, ja,ja, ja”, precisó.

Sheyla Rojas con el mismo vestido de su prima

¿Cuánto te costó es vestido?

Ese vestido me lo trajo mi prima , lo compró en Estados Unidos y pagué 100 dólares, así que ya saben no todo lo que brilla es oro. Eso sí, es una prenda que te entalla bonito y resalta las curvas como las mías y las de ella. Solo estoy esperando que termine de lucirse para que me lo devuelva y si no voy a buscar a su novio a México, ja, ja, ja.

El vestido es de una marca famosa

No, es un vestido normal y es para usarlo en una cena, casual... así que ‘primita’ si te falta otra prenda, me avisas para buscar en mi clóset, ja, ja, ja.

Katty Rojas, prima de Sheyla Rojas

Por otro lado, ¿cómo estás después de la denuncia que hiciste?

Bueno eso, sigue su curso, pero estoy tranquila, hace poco le celebré el cumpleaños a mi hijta, por sus cuatro añitos, con sus youtubers favoritos, la vida continúa.

