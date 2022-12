Sheyla Rojas llegó al Perú para conducir el ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitirá este 31 de diciembre por ATV y dijo que entre sus planes está casarse, pero espera que su novio mexicano Sir Winston le entregue la ‘roca ’. La rubia estará en nuestro país por unos días y aprovechará su estancia para viajar a Chiclayo y visitar a su familia.

¿El próximo año ya te veremos casada?

Es mi sueño, casada y con hijos, no voy a esperar toda la vida, pero se dará en el momento justo y antes tiene que venir el anillo, porque no tengo ninguno en mi mano.

¿Te casarías en México o en el Perú?

Aquí, en Chiclayo o en México, donde se dé o tal vez haga dos bodas.

¿Sir Wiston vendrá a Perú?, ¿vas a pasar las fiestas aquí?

No, es un viaje corto, me voy a Chiclayo por unos días. Las fiestas las pasaremos juntos y él me apoya en todo.

Y si las propuestas de trabajo se concretan aquí, ¿tu novio no se opondrá?

Mi vida esta hecha en México, pero si es una propuesta interesante, tentadora, yo feliz de regresar y él va a darme su respaldo sabiendo que lo que estoy haciendo me hace feliz.

Ya las críticas que te hacen por tus cirugías, mostrar tus lujos, ¿no te afectan?

Eso siempre se va a dar es parte de estar en el medio, pero tengo muchas cosas que agradecer y me quedo con eso, porque eso me suma.

Ahora que volviste a la animación al lado de Tula, ¿ya surgió la oferta para trabajar juntas en el 2023?

No descarto nada y trabajar con Tula ha sido muy divertido, mucha ‘química’.

EN LA MIRA DE ATV

Sheyla Rojas y la exconductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, se presentaron en el noticiero de ATV la mañana de este lunes para anunciar que animarán la ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, la misma que se emitirá este 31 de diciembre en medio de las celebraciones por el Año Nuevo.

Las estrellas de la farándula peruana no quisieron revelar si tienen planes a futuro para conducir un programa en ATV, aunque la rubia confirmó que tuvo una conversación con Ney Guerrero, productor del canal. “Lo que sí te voy a decir es que no cualquiera tiene mi número de teléfono y Ney lo tiene, hemos tenido una conversación muy linda”, indicó.

MÁS INFORMACIÓN: