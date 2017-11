¿Sheyla Rojas metió la pata por decir esto de suspensión a Paolo Guerrero? :O [VIDEO]

La suspensión que le impuso la FIFA a Paolo Guerrerosigue siendo muy comentada por diferentes programas, En Boca de Todos no fue la excepción. La conductora Sheyla Rojasse refirió al futbolista, pero para algunos usuarios en redes sociales estuvo a punto de meter la pata.



Sheyla Rojas cuestionó la tristeza de los peruanos por la suspensión de Paolo Guerrero. La conductora le pidió a los hinchas que levanten su ánimo y comparó en tono irónico al delantero con Nicola Porcella.



Nicola Porcella, co conductor del programa, le reclamó a Sheyla Rojas que lo mandará a realizar un reportaje sobre chamanes. Es en ese momento que la conductora se refiere a Paolo Guerrero. "Bueno a falta de un guerrero, tenemos a otros que hace la finta", dijo la joven.



Sheyla Rojas fue interrumpida por Nicola Porcella, el ex chico reality no la dejó terminar bien su broma. El gesto de la conductora de televisión es visto como innecesario por algunos hinchas de la blanquirroja, quienes están muy tristes por la suspensión de Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado por este periodo de tiempo.



Sheyla Rojas comenta sobre Paolo Guerero

