Sheyla Rojas debutará como actriz de cine en película

Sheyla Rojas admitió que siente temor a las críticas que puede recibir por su participación en la película ‘El amor es así’, donde se debatirá entre dos amores.

“Siento la presión porque es la primera vez que saldré en una película, pues antes solo tuve apariciones. Me da un poco de miedo, por eso me estoy preparando. No me considero actriz, pero me comprometo con todo ante un nuevo reto", dijo Sheyla Rojas.

Asimismo contó algunos detalles sobre el personaje que interpretará en la película. "No puedo adelantar mucho sobre mi personaje, solo sé que soy una mujer que tiene dos caminos (amores) para escoger. Habrá besos, abrazos, el amor es así", dijo la rubia Sheyla Rojas, quien entregó la canasta navideña ‘más grande del mundo’ en el Mercado de Productores de Santa Anita.

Sobre su relación con Pedro Moral, contó que todo marcha bien entre ellos.



(B. Pashanasi)

