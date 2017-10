¿Sheyla Rojas emplea a venezolana en su tienda y no le hace contrato de trabajo? [VIDEO]

El programa La noche es mía difundió un informe sobre los personajes de Chollywood que tienen comercios en Gamarra, el lugar desde donde salen las prendas que visten a los limeños. Fue así que el equipo del mencionado espacio 'aterrizó' en varios de estos establecimientos, como el de Sheyla Rojas.



Según se indicó en el mencionado espacio, en la tienda de Sheyla Rojas trabajan tres vendedoras, de las cuales dos son venezolanas. Una de ellas declaró a las cámaras del espacio de Carlos Galdós, dando pie a varias dudas.



"No... Sí, sí...", fue lo que dijo la chica cuando se le preguntó si tenía una contrato de trabajo. Cuando le consultaron el motivo por el que se mostró insegura, la empleada de Sheyla Rojas solo comenzó a reír.



Acerca del salario que ella recibe, la joven sostuvo que gana 300 soles semanales. "Sí, pero no (me alcanza). Pero con eso subsisto", comentó la extranjera que trabaja en la tienda de Sheyla Rojas.

'CHIQUITA'

Por otro lado, Sheyla Rojas hizo noticia recientemente por criticar a Flavia Laos (sí, la misma que le dijo 'gallina vieja') por estar sumergida en escándalos.



"Cada persona es libre de manejar su vida como mejor le parezca, pero se tiene que aprender de los errores. Además, en esta vida nadie puede tirar la piedra al otro, porque no sabe qué le pasará en el futuro”, sostuvo Sheyla Rojas en esa oportunidad.