¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Muchos responden cosas como meterlo a una cuenta de ahorros en un banco, gastarlo en una salida o dárselo íntegro a nuestras madres pero Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños con esta tremenda revelación.



En la secuencia ‘Preguntas Incómodas’ del programa ‘ En boca de todos’, Sheyla Rojas contó algunos pasajes de su vida que nadie conocía, incluso lo que hizo con el dinero de su primer sueldo como anfitriona.

“Yo era bien ‘perfil de galleta’ y decía ‘en algún momento me voy a poner mis chichis’, entonces junté, junté y junté mi platita y me pude operar las ‘chichis’”, respondió Sheyla Rojas con mucha sinceridad.



Otra de las preguntas que Sheyla Rojas contestó fue una acerca de sus sueños, entre los cuales las opciones que le plantearon fueron la de casarse, convertirse en una gran conductora como Gisela Valcárcel e incluso lograr la internacionalización como actriz.

“En realidad las tres cosas me parecen súper lindas. Me gustaría casarme en algún momento; ser tan buena conductora como es Gisela Valcárcel, la admiro muchísimo; y por supuesto imagínate, ser una actriz a nivel internacional. ¿A quién no le gustaría?”, dijo Sheyla Rojas.



“Creo que sería difícil escoger entre ellas porque son varias cosas que me gustaría lograr y cumplir en mi vida”, precisó Sheyla Rojas sobre esta pregunta en particular. ¡Atento, Pedro Moral, a estas confesiones de la popular ‘Leona Loca’!

