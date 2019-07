Sheyla trolea a Nicola cuando la vacila por sus cirugías: "Hay conductores que se operan peor que una mujer"

¡No se calló! Sheyla Rojas decidió contestarle a Nicola Porcella después de que el ex chico reality la vacilara con su edad y con las cirugías estéticas que se realizó. Todo ocurrió en Estás en Todas, programa en el que comparten la conducción.

El comentario de Nicola salió después de ver la edición de este sábado de 'El Chocahuarique', que tuvo de invitada a la actriz Gianella Neyra. "Pero qué guapa está", dijo el ex guerrero luego de preguntarle a Choca por su edad.

Choca compartió el comentario de Nicola Porcella y agregó que su belleza es natural. "En esas épocas no se hacían muchas cosas en la cara. Hay que ver a otras chicas conductoras a los 40 y algo...", dijo en alusión a Sheyla Rojas.

Pero la ex de Pedro Moral no se quedó callada y le contestó con todo, recordándole que él también se sometió a un arreglito. "Y conductores que se bajan la edad y se operan hasta peor que una mujer", dijo.

Nicola Porcella tomó el comentario con mucho humor y trató de no sentirse aludido. "Ya. No lo molestes a Choca que no tiene nada que ver", dijo para sortear el mensaje de Sheyla Rojas.