Tula Rodríguez tras ausencia de Sheyla Rojas en los ensayos: "Eso no es ser diva, es ser viva" | VIDEO

Tula Rodríguez no se quedó callada y le respondió a Sheyla Rojas luego que la conductora de 'Estás en Todas' diera su descargo en su programa tras su ausencia en los ensayos del segmento de baile 'Divas'.

Para la exvedette, la rubia no habló con la verdad y aseguró siempre llegaba tarde a los ensayos y no solo en la última semana. Por eso, consideraba que tenía poco compromiso, así le esté haciendo un 'favor' -como lo dijo Shey Shey- al productor de Esto Es Guerra.

"No le creo porque, si bien es cierto que cada uno tiene un arreglo con el productor, somos un grupo y desde el día uno siempre llegó tarde. Yo sentí el poco compromiso, sin embargo, cada uno da lo que quiere dar", declaró Tula Rodríguez en En Boca de Todos.

Sheyla rompe su silencio tras polémica en ‘Divas de la Tele’. Video: Estás en Todas

Cuando Ricardo Rondón dijo que 'las verdaderas divas llegan tarde a todos sus compromisos', su compañera de programa lo corrigió, pues tener ese título implica ser más responsable con el trabajo.

"Ser una diva no significa que puedas llegar tarde. Al contrario, cuando ya eres alguien en el medio es cuando más serio tienes que tomar el trabajo. Nadie tiene por qué esperar a nadie. Aparte, lo de la fecha que dijo, es mentira. Ese mismo día hablamos y sabíamos eso. Eso es mentira", explicó.

Finalmente, la conductora de 'En Boca de Todos' sorprendió a todos en el programa al calificar de 'viva' a Sheyla Rojas por faltar a los ensayos cuando todo el equipo la necesitaba. "No estuvo porque no quiso, ella no es diva, es viva. Ahí falta Sheyla Rojas. Ella debió estar. Somos un grupo y eso no es ser diva, es ser viva", sentenció.