Tula furiosa con Sheyla tras plantar a las 'Divas de la Tele': "¿Artista? Hay gente que le queda grande"

Sheyla Rojas fue duramente criticada por sus compañeras de 'Divas de la Tele' de Esto es Guerra , luego de no presentarse en los ensayos y dejar plantadas a sus compañeras. Las artistas aseguraron tuvieron que cambiar la coreografía a último momento para que solo bailen las tres.

Tula Rodríguez fue la más indignada con la falta de Sheyla Rojas, pues aseguró que la rubia no les contestó los mensajes y que tuvieron que ensayar hasta las 3 de la madrugada para hacer una nueva coreografía.

Inclusive dijo que tuvieron que pagarle a su bailarín, quien asistió pero no tuvo con quién ensayar. Tula Rodríguez indicó que no les molestaba el tema del dinero, sino el fondo de la situación.

Asimismo, dijo que no hay que poner de excusa a los hijos para no cumplir con sus compromisos y que ella también prefería quedarse con su hija. "Esto no se lo voy a permitir a nadie. Si hace eso, se está metiendo conmigo, se está metiendo con mi familia ", dijo Tula Rodríguez. "¿Artista? Hay gente que le queda grande", agregó.



Tula Rodríguez arremete contra Sheyla Rojas tras plantar a las 'Divas de la Tele'. Video: Esto es Guerra

Luego de no presentarse en el ensayo, Sheyla Rojas publicó un video en Instagram donde se mostraba preparándose para asistir a Esto es Guerra. Una vez que empezó el reality, los conductores aseguraron que la rubia estaba esperando para ingresar, pero sus compañeras le negaron el derecho a réplica.

Tula Rodríguez la criticó duramente por no cumplir con sus compromisos y aseguró que el momento para dar explicaciones y ofrecer disculpas ya había pasado.