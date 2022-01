¿No quedó feliz con resultados? Sheyla Rojas recibió el Año Nuevo en una lujosa fiesta en México. No obstante, mientras compartía parte de su celebración en Instagram dejo ver que estaba usando los filtros la aplicación.

Otro detalle que llamó la atención es que su rostro lucía inexpresivo e irreconocible. Recordemos que diciembre del año pasado, tras arribar al Perú, la modelo volvió a someterse a una cirugía estética para tensarse la cara, papada y cuerpo.

No podía hablar luego de cirugía

En Instagram, la misma Sheyla Rojas se mostró hinchada y con dificultades para hablar bien luego de la operación para armonizar su rostro. “Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, aseguró.

Sheyla Rojas no podía hablar bien luego de cirugía. Foto: Captura de pantalla

Actualmente, la exconductora de Estas en todas reside en México junto a su pareja Luis Miguel Galarza, un empresario del rubro de la construcción apodado Sir Winston.

La exchica reality presume en redes sociales su lujosa vida y por ello algunos especularon que el empresario se dedicaría a otro tipo de negocios. Sin embargo, Sheyla Rojas rechazó esos rumores.

“Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción. Que la gente deje de hablar tontería y media”, señaló fines de agosto a Magaly Medina.

