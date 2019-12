Sheyla Rojas rompió su silenció y habló por primera vez de los rumores que la vinculaban al jugador del Inter de Milán, Valentino Lázaro de solo 23 años. De acuerdo al programa ‘Magaly Tv: La Firme’, la rubia viajó a Milán por invitación del futbolista.

Sheyla Rojas emprendió viaje a Europa el pasado 28 de noviembre rumbo a España donde se habría encontrado con su amiga Aneth, a quien habría ayudado en los preparativos de su próxima boda. Posteriormente, llegó a Italia. Sin embargo, la conductora nunca publicó videos que la relacionen al jugador.

Al respecto, Sheyla Rojas señaló que todo se trata de ‘especulaciones’ y no confirmó que se haya encontrado con el futbolista en Europa. Lo que sí dejó en claro es que se encuentra soltera y así se mantendrá por buen tiempo.

“Se han especulado muchísimas cosas, en todo este tiempo que yo vengo estando soltera me han relacionado con un montón de personas y no por lo que puedan decir las otras personas tengo que aclarar o desmentir. Yo creo que mi vida privada es mi vida privada. Todos tenemos derecho a poder salir, conocer, pero también a veces la gente y la prensa es muy malintencionada y me han relacionado con un montón de personas que realmente no son verdad, yo creo que también hay que respetar mi vida personal", dijo Sheyla Rojas en En boca de todos.

Sobre Valentino Lázaro, Sheyla Rojas dio esta declaración: “No soy conocedora del fútbol. Tuve la oportunidad de viajar, lo puse en mis redes sociales. Más detalles no tengo por qué decirlos. Estoy soltera”, dijo la rubia.

Sheyla Rojas sobre relación con futbolista (TROME)