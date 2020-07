Sheyla Rojas dejó a todos los televidentes y a su mismo compañero de conducción, Choca Mandros , con la boca abierta al lucir un sexy y sugerente vestido color rosa durante la transmisión del programa ‘Estás en Todas'.

Como ya es su costumbre, la rubia sábado a sábado luce diminutos vestidos, pero el de hoy sí sorprendió a todos a tal punto que Choca Mandros no dudó vacilarla. “Qué decente has venido hoy, amiga”, le dijo el también productor

“Pero me di cuenta hasta que mostró el otro lado... ¡MÍRENLA A ESTA DESCARADA”, agregó Choca mientras Sheyla se reía.

“Tú sabes que tengo varias personalidades y hoy estoy como que en dos. Hoy estoy como la ‘fingidaza’ por un lado. Pero de este lado se me sale lo ‘Colorina'”, respondió Sheyla Rojas.

“Está bien amiga, la merca hay que mostrarla”, siguió respondiendo Choca Mandros.

Sheyla Rojas impacta con sugerente vestido en 'Estás en Todas'

SHEYLA DA CONSEJOS DE AMOR

Sheyla Rojas reflexionó y aconsejó a sus seguidores en Instagram sobre el amor. La rubia siempre escribe mensajes para meditar sobre su día a día o cuelga fotos en sus redes sociales con mensajes inspiradores.

“Donde no pidas nada y te dan todo, ahí es”, publicó ‘Shey Shey’ en sus historias de la red social.

Sheyla Rojas ya había reflexionado anteriormente cuando terminó la cuarentena. Ella comentó que le costaría mucho separarse de su hijo, Antoñito, tras comenzar a trabajar en ‘Estás en todas’.

“De verdad, creo que (me costará) separarme de mi hijo. Yo quiero estar con él y él ya no me aguanta. Me cierra la puerta de mi cuarto”, bromeó durante una entrevista que le hizo ‘Choca’ Mandros.

