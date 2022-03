Sheyla revela que casi se “desmaya” por tema “Que me deje coja, sino next”: “Me dio parálisis”

CON HUMOR. Sheyla Rojas se refirió por primera vez al tema “Que me deje coja, sino next”, canción de DJ Peligro que se viralizó luego de revelarse los audios de la modelo, donde dice la memorable frase.

En un adelanto de JB en ATV, Shey Shey se animó a bailar el tema y recordó con humor cuál fue su reacción al escuchar por primera vez la canción. “Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis, ahí sí”, contó y despertó la risa de todos en el set.

Sheyla Rojas revela que casi se “desmaya” por tema “Que me deje coja, sino next”: “Me dio parálisis” (Video: ATV)

Cabe precisar que Sheyla Rojas sufrió una parálisis de facial luego de someterse a una cirugía, sus labios aún no recuperan un aspecto normal debido a los problemas que presentó.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer... Estaba muy inflamada, de hecho, dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada”, expresó durante una entrevista en ‘América Hoy’.

Sheyla Rojas en ‘Hablando Huevadas’

Esta no es la primera vez que la exconductora de televisión toma con humor su frase, durante un show de ‘Hablando Huevadas’, la rubia ayudó a que una persona del público gane dinero luego de cumplir el reto.

“Lo único que tienes que decir es ‘Hasta aquí llegó Hablando Huevadas y el que no ve hablando Huevadas que me deje coja, sino next’. Si lo dices se acaba el programa y se lleva el dinero el amigo”, dijo Jorge Luna.

A lo que respondió: “Hasta aquí llegó Hablando Huevadas y el que no ve Hablando Huevadas que me deje coja, sino next’”.

TE PUEDE INTERESAR

¡Destape! Vanessa Terkes y Juan Sheput: imágenes confirmarían que tienen un romance

Jorge Pozo, padre de Ethel, se molesta y ya no quiere pensión: “No voy aceptar nada” | VIDEO

Hermanas de Patricio Parodi multiplican por cero a Luciana Fuster: “Ahorita lo preferimos soltero”