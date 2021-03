COMPORTAMIENTO DELICTIVO. Los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, informaron a sus televidentes que Sheyla Rojas es víctima de una filtración de sus videos íntimos. El culpable de esta vulneración a la privacidad sería la expareja de Paula Manzanal, Vladimir De Guest.

Los conductores indicaron que hay unos videos íntimos de Sheyla Rojas que están circulando en redes sociales. Rodrigo González indicó que tienen sospechas de quién podría ser la persona que compartió esta información.

Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron una imagen donde Vladimir De Guest , la expareja de Paula Manzanal, informa que su celular ha sido hackeado. “Ese es un descarado, acá no somos fan de Sheyla, pero es un caradura”, menciona la conductora de televisión.

“Él fue el que publicó y seguro para evitar alguna demanda (...) él la puede pagar cara. La Sheyla nos puede caer mal, pero difundir sus videos íntimos no”, añade Rodrigo González. “Qué tal sinvergüenza, no tienen por qué subir cosas íntimas de ella”, continúa Gigi Mitre.

VLADIMIR FUE DENUNCIADO POR MALTRATAR A PAULA MANZANAL

En febrero de este año, Paula Manzanal denunció a su expareja por maltrato físico y psicológico en el programa Amor y Fuego. Incluso, la modelo indicó que se encontraba en la clandestinidad porque tenía miedo de que Vladimir de Guest la encuentre.

En 2019, Paula Manzanal tuvo un romance con el francés. Este año volvieron a retomar la relación, sin embargo, la modelo tomó distancia porque se enteró de las actividades ilícitas a las Vladimir se dedicaba . No quiso entrar en detalle, pero la también influencer describe al agresor como un “psicópata”.

“Ahora me está acosando, lo tengo bloqueado, se metió a mi mismo hotel. Vino y me agredió físicamente, tengo moretones por todo lados. Estoy con mi hijo, estoy de vacaciones, quiero pasar un momento tranquilo”, denuncia la modelo.

Paula Manzanal pidió garantías para su vida porque el sujeto la amenazó. “Me amenazó que si yo llegaba a contar esto, él me dijo que me iba a romper”.

¿QUIÉN ES VLADIMIR DE GUEST?

A mediados de febrero, Paula Manzanal reveló que su expareja Vladimir de Guest mantuvo un affaire con Sheyla Rojas, a quien consideraba su amiga. El francés se encargó de mostrar todas las conversaciones y videos hot que mantuvo con la exconductora de ‘Estás en todas’.

El programa de Magaly Medina realizó un informe en los que revelaban algunos detalles poco conocidos de la vida del francés. En las redes sociales se jacta de tener mucho dinero y disfrutar de varios lujos acompañado siempre de exuberantes señoritas en yates o restaurantes caros, al rededor del mundo.

PAULA TERMINA RELACIÓN AMICAL CON SHEYLA ROJAS

Paula Manzanal aseguró que no le guarda rencor a Sheyla Rojas, luego de enterarse que tuvo una candente videollamada con su expareja, el francés Vladimir De Guest, y le enviaba fotos ‘cada vez con menos ropa’ a su mánager italiano Alessandro, quien también fue su novio.

“No le guardo rencor, ni voy a hablar mal de ella e insultarla, para mí ya está hecho. Eso sí, no olvido porque fue fuerte, no voy a retomar mi amistad con ella, pero no tengo problemas para perdonarla”, sostuvo la modelo en ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, recalcó que a ella no le importa el comportamiento de Vladimir porque ‘hombres hay un montón’, pero se sorprendió al enterarse de que su amiga la traicionó y por eso ahora no confía en sus amistades, solo en su mamá y prima. “Él vino a Perú, pero nunca imaginé que venía también para ver a la otra”, recordó.

