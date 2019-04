Israel Dreyfus vacila a Sheyla Rojas: "Este es mi cuchitril, no como la mansión Parodi a la que estás acostumbrada"

Sheyla Rojas protagonizó un divertido reencuentro con una de sus ex parejas, Israel Dreyfus. La rubia visitó la casa del chico reality e intentó vacilarlo al decir que él estaba esperando por mucho tiempo su visita.

"Patricio estará esperando, Pedrito Moral estará esperando, el Nicky Jam que está en Miami estará esperando pero a mí no me metas", le dijo Israel Dreyfus a la conductora de "Estás en Todas" antes de invitarla a entrar a su casa.

Sheyla Rojas se paseó por el departamento de su expareja sin dejar de vacilarse mutuamente. "Yo no hago encerronas. Este es mi cuchitril, es algo chiquito, acogedor, no es algo como la mansión Parodi con piscina a la que tu estás acostumbrada", le dijo desatando las carcajadas de la conductora.

Ambos llegaron hasta el dormitorio, donde Sheyla Rojas abrió el clóset de Israel Dreyfus y le revisó hasta la ropa interior. "¿Cómo extrañas no? Si tu me los planchabas, la vaca no se acuerda cuando fue ternera", volvió a vacilarla.

Por otro lado, Israel Dreyfus se refirió a su ingreso a Esto es Guerra, luego de haber pertenecido al elenco de Combate varios años. "Es una sensación bonita y rara porque básicamente estás con la misma gente solo que en otro lugar", dijo.