SIN CÓDIGOS. Paula Manzanal reveló que su expareja Vladimir de Guest mantuvo un affaire con Sheyla Rojas, a quien consideraba su amiga. El francés se encargó de mostrar todas las conversaciones y videos hot que mantuvo con la exconductora de ‘Estás en todas’.

¿Quién es Valdimir de Guest? El programa de Magaly Medina se encargó de realizar un informe en los que revelaban algunos detalles poco conocidos de la vida del francés que se ha convertido en la tentación de dos rubias.

“Él es un patán, él no me importa, lo que más me duele es la supuesta amistad con Sheyla. Ella me sigue negando todo”, dijo Paula Manzanal al describir a su expareja a quien denunció, hace unos días, por agresión física.

Vladimir de Guest es un ciudadano francés que conoció a Paula Manzanal en el 2018. La modelo terminó con él por su trabajo que, según la modelo, rozaría con la ilegalidad.

En las redes sociales se jacta de tener mucho dinero y disfrutar de varios lujos acompañado siempre de exuberantes señoritas en yates o restaurantes caros, al rededor del mundo.

En 2019, Paula Manzanal tuvo un romance con él la cual terminó por el ‘trabajo’ del extranjero. A inicios de este año volvieron a retomar la relación, sin embargo, la modelo fue enterándose de las malas intenciones del sujeto y de su affaire con Sheyla Rojas.

Al respecto, Paula Manzanal se mostró decepcionada, no solo con Vladimir de Guest, sino con Sheyla Rojas a quien consideraba su amiga. La rubia indicó que apoyó a la exconductora durante su escándalo con Luis Advíncula.

