Xoana González le aconseja a Sheyla Rojas que se cree cuenta en Onlyfans

Xoana González lamentó que la intimidad de Sheyla Rojas haya sido vulnerada, tras la difusión de unos videos privados, y aconsejó a la rubia ‘dejar de grabarse’ o crearse una cuenta en ‘Onlyfans’.

“Lamento mucho lo que está pasando, me sucedió lo mismo hace unos años, pero cuando uno se graba son cosas que pueden llegar a pasar. Le recomiendo que deje de grabarse o que se cree una cuenta en ‘Onlyfans’ para que gane dinero con sus videos íntimos, ya que creo que todos los días sale uno nuevo”, dijo la modelo argentina.

¿Crees que Sheyla debería demandar al responsable de la difusión de sus videos?

La intimidad es de uno y se siente horrible cuando la vulneran, creo que cada uno debe hacerse cargo de sus acciones y de las consecuencias, así que haga lo que quiera, es su vida.

Ella está en México y se dice que estaría saliendo con un ‘fuerte’. ¿Qué opinas del ritmo de vida que expone en sus redes sociales?

Aprendí a ser prudente al opinar de la vida de los demás, hace muchos años que me concentro solo en mi vida, en mi familia y en ser feliz, no me gusta mirar lo que hace el otro, pero te puedo decir que no comparto su vida y estoy de acuerdo en que Antoñito esté con su papá, me emocionó mucho ver su reencuentro.

Xoana, ¿y cómo te va a ti con ‘Onlyfans’?

La verdad que excelente, amo hacerlo (crear contenido). No lo hago por un tema económico, sino porque logré quitar mis prejuicios a un lado y me di cuenta de que me gustaba. Mi familia y mi esposo me apoyan y soy feliz. (D. Bautista)