Sheyla Rojas habló sobre las imágenes que se difundieron donde aparece besando apasionadamente al seleccionado nacional Luis Advíncula. La modelo se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes la entrevistaron en el aniversario del programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo a Luis lo conocí desde Chiclayo cuando vendía ropa deportiva, era uno de nuestros clientes y nos hicimos muy amigos. Imagínate estábamos en la puerta de mi casa conversando, éramos muy amigos. Éramos super chiquillos y tuvimos una amistad súper inocente”, sostuvo en pleno programa en vivo.

Sin embargo, la popular ‘Shey Shey’ argumentó que su relación amical con Advíncula va más allá de los “lujos, joyas, viajes”, como lo mencionó en un chat privado.

“Pasó el tiempo y obviamente yo estaba soltera y nos comunicamos, pues la verdad sí, sí me gustaba no lo voy a negar y aparte había un cariño de por medio, pero no se dio más”, remarcó.

“Eso lo hablé internamente, lujos, joyas, lo dije en confianza y en broma y no es como quisieron decir que yo exigía eso. Yo de bromista y por darme la de payasa me pasó eso en realidad”, sostuvo a ‘peluchín’ y a Gigi Mitre.

SHEYLA ROJAS BAILÓ SU CANCIÓN REMIX

La popular Sheyla Rojas bailó a distancia al ritmo de su remix “Que me dejen coja si no next” junto a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Sheyla, mi sueño es bailar esta canción contigo... Jaja, lo que no pensabas ver en televisión. Hasta abajo Sheyla, bailemos a distancia”, dijo el popular ‘peluchín’ en medio de las risas con su dupla Gigi Mitre.

“No la podía escuchar, pero ahora sí... Fue horrible, no podía escucharla, pero ahora ya me río nomas”, sostuvo la ‘leona loca’.