Sheyla Rojas aseguró a Trome que no descarta un encuentro ‘cara a cara’ con Magaly Medina , con lo que se especula que la rubia dejará en ‘stand by’ la demanda que le entabló a la ‘Urraca’ por difamación y violación a la intimidad tras dar a conocer que tuvo un ‘affaire’ con Luis Advíncula. La rubia sostuvo que en este 2021 quiere estar enfocada en el programa radial que conducirá junto a Susy Díaz y todo lo demás lo verá más adelante.

“Ese tema se verá más adelante, estoy enfocada en trabajar. Esos problemas los dejo a un lado, por ahora, solo quiero mirar para adelante. En estos momentos difíciles que pasamos lo mejor es tener paz. (El juicio), se verá más adelante, hoy quiero ver las cosas positivas”, dijo Sheyla.

La exconductora de “Estás en todas” señaló que con la pandemia le hizo ver las cosas de otra manera y que lo mejor es vivir el día a día y estar con la familia. “Disfrutar de los seres queridos, dejar atrás los pleitos, no sabemos si mañana vamos a estar o no. No sabemos qué puede pasar luego”, acotó.

Respecto a la llamada que le hizo a Magaly Medina en Radiomar, señaló que “lo cortés no quita lo valiente. Ella fue a mi centro de labores, le di la bienvenida”.

Finalmente, Sheyla Rojas dijo que no descarta una entrevista con Magaly Medina en su set

