SE DEBE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN. Shirley Arica contó su testimonio sobre los abusos que vivió cuando estuvo detenida en comisaría.

“Nos han encerrado en una celda, a nosotras nos han tocado en la noche, nos hemos quejado con el que cuida de noche y no hizo nada”, cuenta Shirley Arica en el programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme.

En medio de lágrimas, Shirley Arica denuncia que la han trabajado al miedo y que la han coaccionado. "Nos han hecho firmar un documento coaccionadas, nos han trabajado al miedo por la desesperación de salir. Me dijeron “tienes que firmar esto para que salgas, tú no sabes lo que es estar ahí metida”, cuenta la modelo.

Shirley Arica precisó que habló con su abogado para que investigue todas las irregulares a las que fue sometida. “Yo tengo las marcas en el cuerpo como me han jaloneado, la policía me clavo las uñas. Uno asume lo que hace está bien, pero eso ya es una exageración (...) Yo he estado 48 horas ahí”, continúa la modelo sobre los abusos a los que fue sometida por la institución policial.

Shirley Arica denuncia tocamientos indebidos (TROME)

SENTENCIA CONTRA SHIRLEY ARICA

Shirley Arica fue condenada a 15 meses de pena privativa de la libertad suspendida por delito de violación de medidas sanitaria, luego de que este fin de semana sea detenida en una fiesta en el Callao, en pleno toque de queda.

El cuarto despacho de la 7° FiscalÍa Penal del Callao, a cargo de la fiscal provincial Olga Ochoa, consiguió que el Juzgado de Emergencia de la Corte de Justicia del Callao logre la sentencia contra la popular ‘Chica realidad’.

MIRA: Shirley Arica: Así fue la fiesta en el Callao en pleno toque de queda y que terminó con ella en prisión

Pese a que el Gobierno ordenó la suspensión de las reuniones para evitar el contagio del coronavirus, la ‘chica realidad’ armó la fiesta en el tercer piso de un edificio en la cuadra 26 de la avenida Costanera.

El alto volumen de la música la puso al descubierto a las 10 de la noche del viernes y los vecinos llamaron a la comisaría de La Perla.

MIRA: Policía sorprendió a Shirley Arica tomando cerveza y whisky con seis amigos en un departamento de La Perla

Al llegar, los agentes encontraron a Shirley Arica sin mascarilla, en compañía de varios amigos. Otros tres hombres se resistieron a la detención y fugaron por un inmueble aledaño.

Magaly Medina comparó a Shirley Arica con Angie Jibaja. (ATV-TROME)

