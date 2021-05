Shirley Arica se cansó de los incumplimientos de su aún esposo, Rodney Pío, y lanzó fuertes acusaciones contra el padre de su hija, a quien acusa de no pasarle la pensión de alimentos para su pequeña.

“No le gusta trabajar, le gusta todas las cosas fáciles. A mí me ha robado la tarjeta, me ha vaciado la tarjeta, me ha clonado la placa de mi carro”, indicó la ‘chica realidad’ para Amor y Fuego este martes.

Según comentó, había abierto una cuenta con el padre de su hija para ahorrar dinero para un negocio, la misma que estaba a nombre de su mamá. Cuando fue a hacer un trámite, se dio cuenta que su tarjeta no tenía los casi cinco mil soles que habían juntado.

Shirley Arica aseguró que Rodney Pío tiene un problema con el juego y le confesó que gastó el dinero en casinos.

CLONÓ LA PLACA DE SU AUTO

La chica realidad también aseguró que su expareja clonó la placa de su auto para acudir un grifo y robar gasolina. Contó que la llamaron del lugar para mostrarle las cámaras de seguridad y pedirle que pague la cuenta.

“Yo no le he clonado nada, no he hecho nada, a esa loca que siga hablando... ni cólera me da... me da risa”, dijo Rodney Pío. Sobre el robo de dinero de su tarjeta, aseguró que Shirley nunca ha tenido dinero para que le roben. “¿Qué le voy a robar? Si nunca ha tenido plata... esa pisa huevos ¿Cuándo ha tenido plata ella para robarle algo?”, agregó.

Shirley Arica lamentó que tenga que hacer esas acusaciones contra el padre de su hija pero aseguró que está cansada de que no le pase la pensión de alimentos.