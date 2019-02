Shirley Arica dijo que Aída Martínez se le insinuó desnuda en hotel, pero ella revela su versión sobre esa noche 'loca'

Shirley Arica regresó con la lengua afilada a la TV. Después que Aída Martínez le recomendó que pensara en su hija y tratara su supuesto problema con el alcohol, la chica 'realidad' la atacó con todo y la acusó de intentar sobrepasarse con ella en un cuarto de hotel durante un viaje a provincia.

Según Shirley Arica, una noche hace años cuando trabajaban juntas, Aída Martínez se desnudó y empezó a insinuársele. Sin embargo, la chica realidad la detuvo. "Ella se ha enamorado de mí y como nunca le hice caso, ella hasta ahora no me olvida"

"Se me insinuó, pero así desnuda y de ahí se ha quedado traumada, porque como no le hice caso, se ha quedado así. De ahí hablamos y me dijo que fue por los tragos y se le cruzaron los cables, pero parece que no", declaró Shirley Arica.

Shirley Arica sobre Aída Martínez

Ante estas declaraciones, Aída Martínez no se quedó callada y contó su versión de los hechos. Según la modelo, ese episodio ocurrió en un cuarto de hotel cuando ambas estaban en el grupo 'Las Justicieras'.

"Nos fuimos a tomar a un bar. Ella estaba mucho más borracha que yo. Ella de pronto se empezó a quitar la ropa y dijo: 'voy a hacer karaoke calata' y así salió al balcón del hotel (...) Ella se tropieza y se cae encima mío y yo empiezo a reírme con ella", declaró Aída Martínez.

Pero eso no fue todo. Según la modelo, Shirley Arica dejó claro su supuesto problema con el alcohol cuando se quedó dormida dentro del baño del cuarto usando solo su ropa interior.

"Me quedé dormida y cuando me desperté a eso de las 5 de la mañana, ella estaba durmiendo en el baño tirada en calzón. Que ella asegure que yo la quise seducir está de más", contó Aída Martínez.

Aída Martínez niega haber intentado seducir a Shirley Arica

Más adelante, Aída Martínez negó rotundamente que le gusten las mujeres. Según contó cuando estuvo en El Valor de la Verdad tuvo que decir que sí a la pregunta: ¿Eres bisexual? porque en el polígrafo le dijeron que esa era la respuesta correcta y ella no quería perder el dinero.

"La última pregunta era si yo era bisexual, yo dije que sí pero hay algo detrás. Cuando me mandaron las preguntas del cuestionario en el polígrafo antes del programa, estaba esa y salía que sí. Entonces yo pregunté: '¿Por qué dice sí si yo no soy bisexual?' 'Así ha salido'. Entonces si yo decía que no, perdía la plata", declaró Aída Martínez.