Shirley Arica fue sentenciada a 15 meses de prisión suspendida y tendrá que cumplir unas reglas de conducta en el que no podrá, si quiera, asomar la cabeza a la calle, por lo que esta decisión de la justicia peruana no cayó del todo bien a la ciudadanía que sí cumple con la cuarentena obligatoria. Pero quien no dudó en disparar e indignarse con la medida de las autoridades del Callao fue el periodista Alan Diez al sostener que la 'Chica realidad’ en reiteradas ocasiones le 'juega sucio al país’. La exmodelo fue detenida el último fin de semana por violar el toque de queda al estar en una fiesta con amigos y algunos futbolistas en una vivienda en La Perla. Anteriormente, también fue ampayada hasta en cuatro ocasiones con el futbolista Jean Deza y ya fue condenada en una ocasión tras pelearse con Katy García en una discoteca hace algunos años.

“¿Cómo puedo entender yo que a la señorita Shirley Arica , el Poder Judicial le otorgó 15 meses de prisión suspendida?, ¿por qué si está jugándole sucio al país? ¿Por qué tenemos que decirle a la señora Arica una y otra vez que tiene que ir por la vereda correcta?”, señaló Alan Diez, indignado.

“Esta señorita ya es madre de familia, ¿qué ejemplo le está llevando a la niña (su hija)? Cuando tengamos otra pandemia, de acá a 40 años, el hijo va a hacer lo mismo. ¿En qué estamos?”, agregó muy molesto.

Según Alan Diez, Shirley Arica merecía una sanción más drástica. “Necesitamos que el Poder Judicial también vaya por la vereda que pedimos todos, con penas más severas y duras. O sea, yo me rompo el lomo, no saco la nariz los domingos y otros sacan el pompis, toman, chupan, hacen fiesta, van a la comisaría, 15 meses de prisión suspendida y regresa a la casa con su cara de cojud... y ya está. ¡Qué tal ostra!”, exclamó.

La modelo fue puesta en libertad tras estar 48 horas detenida en la Depincri Bellavista por incumplimiento de inmovilización social.

PODRÍA PERDER PATRIA POTESTAD DE SU HIJA

Rodney Pío, padre de la hija de Shirley Arica , sostuvo que la detención y los últimos escándalos que ha protagonizado su expareja no son un ejemplo para su hija, por lo que se mostró muy molesto y mortificado con la noticia. “Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó”.

Agregó que hablará con la exmodelo para saber lo que realmente pasó, pues podría pedir la patria potestad de su pequeña. “No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión”.

ASÍ FUE SU DETENCIÓN EN EL CALLAO

La modelo Shirley Arica fue nuevamente protagonista de un escándalo. Esta vez, la Policía la sorprendió tomando cerveza y whisky con seis amigos en un departamento de La Perla , en pleno toque de queda.

Pese a que el Gobierno ordenó la suspensión de las reuniones para evitar el contagio del coronavirus, la ‘chica realidad’ armó la fiesta en el tercer piso de un edificio en la cuadra 26 de la avenida Costanera.

El alto volumen de la música la puso al descubierto a las 10 de la noche del viernes y los vecinos llamaron a la comisaría de La Perla.

Al llegar, los agentes encontraron a Shirley Arica sin mascarilla, en compañía de varios amigos. Otros tres hombres se resistieron a la detención y fugaron por un inmueble aledaño.

En una mesa se halló un parlante y botellas de cerveza y whisky.

Todos fueron intervenidos y acusados del presunto delito contra la salud pública por no cumplir con el aislamiento social obligatorio (cuarentena).

Shirley Arica detenida en presunto estado de ebriedad violando el toque de queda | América Noticias