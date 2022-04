Shirley Arica respondió fuertemente a Magaly Medina por las críticas que ha recibido durante su estadía en Ecuador y su performance en un reality show. La modelo aseguró que nunca se hizo pasar por una “santa paloma”, como lo intentó dar a conocer la conductora de televisión.

En entrevista con Trome, la polémica ‘Chica realidad’ calificó sarcásticamente a la ‘urraca’ como su madrina debido a sus constantes opiniones sobre ella. Precisó que en Ecuador tuvo que guardar la compostura, puesto que estaba participando para un programa matinal.

“ Nunca me he vendido como una ‘santa paloma’ porque soy una persona directa, sin filtros. Lo que pasa es que salía en un programa matinal y a esa hora no iba a estar bailando sexy. Además, tenía que ceñirme a un guion y hacer lo que mi productor me pedía”, dijo.

Shirley Arica aseguró que en su paso por el país vecino tuvo que hacer reportajes sociales, entrevistar a gente muy humilde y, justamente por ello, no tiene por qué ser minimizada pues se ha preparado para alcanzar sus metas.

Shirley Arica jura que ya aprendió de sus errores

Ante sus conocidas juergas y vinculaciones con personajes polémicos, Shirley Arica señaló que sí ha cometido errores y tomados malas decisiones, pero eso ya es cosa del pasado porque ha cambiado y mejorado su vida.

“Ya no tengo los 18 años con los que entré a la TV, tengo 30 y algo más, y si quiero dar un giro radical a mi vida, lo hago, más porque mi hija está creciendo, pero ella (Magaly) siempre me denigra siendo mujer, ya no le hago caso, me parece aburrido lo que dice”, arremetió contra la conductora de espectáculos.