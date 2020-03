Shirley Arica salió al frente para responder a todos los que critican sus salidas con el futbolista Jean Deza.

Shirley, tu tocaya Cherres cree que ‘sembraste’ a Jean...

No tengo nada que decirle a ella porque no tiene nada que ver en el tema. Sé perfectamente cómo se han dado las cosas. Si hubiese querido hacerle algo como lo que están diciendo hubiese sido hace años.

¿No te molesta su comentario?

No tengo el gusto de conocerla, no opinaré de alguien que no conozco, y si se mete a hablar tampoco me interesa. A la gente le encanta hacer ‘leña del árbol caído’, y es lo que están haciendo.

¿Te sientes responsable de la situación que atraviesa Jean?

Creo que no hay culpables. Si decidimos irnos a un lugar tan lejos, fue porque queríamos estar juntos. Lamentablemente, él es conocido, yo también, tal vez dejó su nombre en la tranquera, y la gente seguro se pasó la voz, no tengo idea. Así como a él lo atacan, a mí también por redes sociales, pero sabemos que todo esto va a pasar.

Algunos de sus compañeros del club lo han responsabilizado por la salida del entrenador (Pablo Bengoecha).

Creo que todos tienen una vida social, que no los hayan ‘ampayado’ no significa que sean unos ‘angelitos’.

¿Sientes que ahora están más expuestos a la crítica?

No sé por qué le molesta a la gente, pero todo tiene que pasar. Él tiene que ‘ponerse las pilas’ porque debe mantener a sus cuatro hijos.

¿Algo que añadir?

Ya sabemos quién vendió esa información, y ojalá pronto salga a la luz para que la gente se trague sus palabras.

¿Puedes decir el nombre?

No lo quiero decir porque consideraba a esa persona, pero veo que en esta vida no hay amigos, no se puede confiar en nadie.

(F. López)