Shirley Arica decidió utilizar su cuenta de Instagram para emitir un comunicado para aclarar los supuestos vínculos que se le atribuyen con la red criminal ‘Los Incorregibles’, sujeto que han robado al Estado peruano más de 1 millón 800 mil soles.

Según un reportaje de ‘Domingo al Día’, la modelo adquirió un lujoso auto en el concesionario JC Ugarte, sin embargo, la propiedad de este vehículo le pertenecía al supuesto cabecilla de la mencionada red criminal, Miguel Ángel Salinas.

Shirley Arica no está actualmente investigada por este caso, sin embargo, el coronel PNP Arturo Valverde Inga, director de la Dirección contra la Corrupción, no descartó esta posibilidad.

Cabe precisar que con ayuda de funcionarios públicos y extrabajadores del Estado, ‘Los Incorregibles’ vulneraron el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para robarse más de 1 millón 800 mil soles. Las autoridades se percataron de este delito y ya han detenido a cinco personas implicadas, pero hay más.

COMUNICADO DE SHIRLEY ARICA

A través de su Instagram, la modelo Shirley Arica decidió compartir un comunicado para descartar cualquier tipo de vínculo con esta organización criminal. Según explicó, no conoce a ningún miembro de esa mafia, por lo que intentan manchar su “honor”. Esto escribió.

“A través del Programa Domingo al Día emitido el día de hoy, así como por diversos medios de difusión periodística y redes sociales, se ha propalado información respecto a una supuesta participación de mi persona en supuestos actos ilícitos relacionados con la compra de un vehículo de mi propiedad, tratando de implicarme tendenciosamente en una investigación de una banda delincuencial denominada “Los Incorregibles”.

Al respecto debo señalar lo siguiente: Rechazo categóricamente lo expresado en dichos medios, más aún si no he sido notificada por ninguna autoridad policial fiscal ni judicial en la mencionada investigación, ni mucho menos comprendida en esta, debiendo señalar que adquirí mi vehículo de un concesionario con todas las formalidades de ley, debiendo tenerse presente además que dicha adquisición se realizó bajo la presunción de buena fe en los negocios.

Aclaro que mi persona no conoce a las personas implicadas en la mencionada investigación, por lo que las versiones vertidas en los mencionados medios periodísticos dicho programa periodístico y en otras publicaciones periodísticas no hacen más que mancillar mi imagen pública, mi honor y buena reputación. Las noticias sobre mi supuesta participación en actos contrarios a ley carecen de sustento y veracidad pues se basa en una investigación irresponsable y mediática que trata de aprovechar mi imagen pública.

Por último, debo expresar mi total apoyo a las investigaciones efectuadas por las autoridades respectivas sobre posibles actos de corrupción, sin embargo, dado el contexto en la que me veo envuelta he decidido tomar las acciones que me confiere la ley de manera inmediata , ante versiones poco serias que sobre mi persona han difundido algunos medios de comunicación”.