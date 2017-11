Ni una menos: ¡Shirley Arica irá hasta el final con demanda por agresión de su ex Angelo Ricci! 

La semana pasada, Shirley Arica fue protagonista de una triste noticia. Ella denunció a su entonces pareja Angelo Ricci de haberla agredido físicamente. Ella puso una denuncia en la policía. Él lo negó todo.



Shirley Arica contó en ‘Nunca más’ que vivió momentos de terror al lado de Angelo Ricci y que fue un error estar con él.

“Siempre fue una persona celosa, agresiva. Le aguanté varias cosas porque también tengo el temperamento fuerte, pero no pensé que iba a acabar así, es muy celoso", dijo.



"Cuando ocurrió el incidente no éramos pareja, ese día, luego de estar en una discoteca, nos fuimos a la casa de un amigo, cada quien por su lado. Diego (Chávarri) también estuvo en ese grupo. Imagino que se puso así (como loco) porque me vio conversando con Diego y pensó que me fui al baño a tener intimidad con él, y eso no es cierto, luego pasó esta tragedia, me arrepiento de haber estado con Angelo Ricci”, contó Shirley Arica.

Shirley Arica denuncia expareja agresión

También reveló que Rodney Pío, su esposo, fue el único que la apoyó. “Él me llevó a la clínica, siento que hay sentimiento de su parte y que con el tiempo se puede recuperar algo”, expresó.

‘SIENTO LÁSTIMA’

​

En tanto, Aída Martínez sostuvo que le apena la situación de la ‘Chica realidad’. “Es penoso todo lo que ha vivido Shirley Arica, pero esto es producto de sus propios actos. Siento lástima, espero que se recupere pronto y que ese maldito agresor sea sancionado duramente. Tuvo que cortar con él a la primera. Esto es producto de su baja autoestima, necesita ayuda profesional”, expresó.





