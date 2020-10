FIN DE LA TREGUA. Shirley Arica y Pío Dean viven su peor momento. La modelo denunció a su aún esposo por violencia psicológica, Arica afirma que el primo de El Loco Vargas la insultó cuando ella le escribió por WhatsApp por un asunto sobre su hija.

“Shirley denuncia haber sido víctima de violencia familiar, según ella la insultó por chats de WhatsApp ejerciendo violencia psicológica", menciona el reportero de Magaly TV La Firme. "Toda la vida serás una loc(...), qué pena por mi hija, me das asco, yo no te respeto pu(...)”, son los insultos que recibió la modelo de su aún esposo.

Al respecto, Pío Dean reconoce los insultos, sin embargo, afirma que Shirley lo denuncia para llamar la atención. “Obviamente es exagerado, su anterior pareja le ha roto la cabeza, a él no lo denuncia, pero a mí sí", dice el esposo de la modelo.

Los problemas entre Shirley Arica empezaron en 2017 cuando ambos sostuvieron peleas en televisión nacional. La modelo acusó a Pío Dean de no hacerse cargo de su menor hija. “Él nunca me ha dado nada por ella, cómo me va a demandar”, expresó en ese tiempo la también conocida como Chica Realidad.

Shirley Arica denuncia a Pio Dean por violencia psicológica (TROME)