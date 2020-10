Shirley Arica negó que lleve una relación de amigos con el padre de su hija Rodney Pío, luego que hace algunas semanas hiciera público que lo denunció por violencia psicológica por unos fuertes mensajes de WhatsApp.

“Yo interpuse una denuncia hace poco y la voy a seguir hasta lo último. Estoy tomando terapias psicológicas ahora, pero mi hija no tiene nada que ver. Él sabe que tiene las puertas abiertas de mi casa, que puede venir a verla cuando quiera, que no le de la gana es otra cosa”, dijo la ‘chica realidad’.

Asimismo, aseguró que su pequeña lo necesita. “Necesita que le de tiempo y bueno, yo se lo permito. Si él no ha querido ir es porque seguramente tiene mucho trabajo o no se por qué no habrá ido”, agregó.

En ese sentido, aseguró que no son amigos y que solo hablan lo necesario por teléfono para coordinar las visitas a su hijita, o en todo caso él se comunica con su mamá.

Por su parte, Rodney Pío aseguró que no se ha amistado con Shirley Arica pero tampoco quiere tener problemas con ella. “Solo voy a ver a mi hija, la saco de la casa y se la dejo ahí mismo”, comentó.

Además, indicó que por mucho tiempo trataron de llevar ‘la fiesta en paz' pero no lo lograron. “Quizá más adelante cuando ella esté más madura y quizá yo también”, agregó.

