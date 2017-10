Shirley Arica otra vez está envuelta en un escándalo. El joven deportista Sebastian Barbadillo la denunció, en la comisaría de Palomino (Cercado de Lima), por agredirlo junto con su actual pareja, Angelo Ricci, y otras dos personas.



El hecho sucedió el fin de semana, cuando el grupo de jóvenes hizo un ‘after party’ (en una casa). En dicha reunión, ‘la combatiente’ habría cacheteado a Barbadillo, rompiéndole los lentes, porque supuestamente agredió a su amiga. Acto seguido, Ricci y sus amigos también le propinaron puñetes en la cara, ocasionándole un corte.



“Denuncié a Shirley Arica porque me tiró cuatro cachetadas y rompió mis lentes. Angelo Ricci también me pegó y me hizo un ‘tajo’ (corte en el pómulo derecho), tengo cuatro puntos. Mi mandíbula está dañada y no puedo comer sólidos”, indicó Sebastian en ‘Espectáculos’ de Latina.



“Todo empezó cuando vi a Shirley entrar con una chica al baño y un pata. Ellos salen, pero la chica se queda, voy a buscarla y me enseña una bolsita con una sustancia blanca. Discuto con ella. No puedo decir qué es porque no lo probé, por eso discutimos. Luego regreso a la sala, viene Shirley y me cachetea. Nunca le pegué a la chica, es más, ella ni me denunció”, contó Sebastian en el programa de Latina.



Recordó también que luego de la discusión lo sacaron de la casa.

“Me quedo afuera y sale Diego (Chávarri también estuvo en la reunión), conversamos un rato y le cayeron cinco puñetes por defenderme. A él le pegó Angelo Ricci, es su amigo, pero se cruzó, estaba borracho”, manifestó Barbadillo



EN LA CUERDA FLOJA

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, dijo que Shirley Arica le aseguró que la estaban involucrando en un problema que no causó.



“Shirley asegura que la están metiendo en un problema ajeno, que está mandando carta notarial a la persona en mención y que hará sus descargos con pruebas”, precisó Sáenz.



Pero hay una denuncia de por medio.

Claro, eso es hasta el momento, por eso vamos a esperar la investigación y si hay pruebas de lo que se afirma, ella sabe cuál es la determinación.



¿Dejaría el programa?

Está advertida. (C. Ch)