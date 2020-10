AFECTADA. Shirley Arica fue entrevistada por La Chabuca en el programa El Reventonazo de los Sábados. Ernesto Pimentel le consultó por su detención y cómo se sintió cuando fue trasladada a la carceleta. La modelo afirma que lo que más le afecto de su detención es que su madre enfermó de coronavirus.

Shirley Arica habló sobre sus miedos de contraer el enfermedad luego de que permaneció dos días en la carceleta por haber ido a una reunión durante el Estado de Emergencia. “Yo estuve ahí dos días, tuve contacto con varias personas, el frío era insportable, es una situación bien complicada”, comenta.

La modelo reconoce que tenía mucho miedo de que su familia contraiga la enfermedad. “Yo nunca tuve síntomas, la que comenzó a presentar los síntomas fue mi mamá, es una persona adulta, comenzó a presentar síntomas, ahí me enteré”.

Shirley Arica indica que su mamita se enfermó de Coronavirus después de que ella regresó de la comisaria a casa. “No podría afirmar pero fueron los tiempos, incluso antes de este episodio yo no había tenido conectado con otras personas, no había salido a ninguna otra Reunión o me había expuesto”, agrega

