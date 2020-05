Pone mano dura. La modelo Shirley Arica sigue en el ‘ojo de la tormenta’ ya que la fiscal que ve su caso considera que la ‘chica realidad’ tiene antecedentes y ha estado involucrada en varios escándalos.

Según fuentes del Depincri de Bellavista, la fiscal Noemí Pilar Bazán, de la Sétima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, tendría en cuenta estos antecedentes, lo cual le jugaría en contra a la ‘chica realidad’.

Como se sabe, Shirley Arica fue detenida el viernes, junto a otras personas, en un departamento del Callao bebiendo licor, con el volumen alto y sin respetar el toque de queda ni las medidas de aislamiento social que decretó el gobierno para evitar el contagio del COVID-19.

Su abogado Manuel García solicitó su libertad argumentando que está expuesta al contagio del coronavirus, ya que se le ha recluido en una carceleta con otras personas y existe el derecho fundamental a la salud.

De otro lado, en las redes sociales la criticaron por ser una ‘madre irresponsable’ y poner en peligro a su hija y familia.

“Y no olvidar que tiene una hija... Irresponsable a más no poder. Esa gente ya no cambia”, “Y su hijita ... Estas no nacieron para ser madres, irresponsable, le llega si puede poner en peligro a toda su familia”, “Shirley es la típica representante de la actitud irresponsable de la juventud”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes.

