Shirley Arica: Diana Sánchez asegura que morena es problemática [VIDEO]

Al ser consultada sobre los constantes escándalos de Shirley Arica, la participante de ‘Combate’ Diana Sánchez dijo que los realities de competencia necesitan de personajes ‘problemáticos’ para que no sean ‘monótonos’.



“Creo que los realities necesitan de todo un poco, personas mediáticas, problemáticas, porque sino es monótono. Todo el mundo tiene su manera de trabajar y, obviamente, esa no es la mía”, expresó Diana Sánchez, marcando distancia de Shirley Arica.



Como se recuerda, Shirley Arica ha estado involucrada en diversos escándalos. Hace poco, fue denunciada por agredir al deportista Sebastián Barbadillo.



“Denuncié a Shirley Arica porque me tiró cuatro cachetadas y rompió mis lentes. Angelo Ricci también me pegó y me hizo un ‘tajo’ (corte en el pómulo derecho), tengo cuatro puntos. Mi mandíbula está dañada y no puedo comer sólidos”, indicó Sebastián días atrás, y la denuncia policial se encuentra en investigación.



Anteriormente, un vigilante de la urbanización Los Suspiros, de Playa Arica, acusó a Shirley Arica de lanzarle una lata de cerveza en la cara.

Shirley Arica y Diego Chávarri se dijeron de todo en 'Combate'.