Shirley Arica dijo que Aída Martínez habla mal de ella porque no le hizo caso: "Me gustan los hombres, no las mujeres"

Shirley Arica aseguró que Aída Martínez habla mal de ella porque nunca le hizo caso.



“Ya le va llegar su carta notarial porque no entiende. No es primera vez (que dice que es alcohólica), si hablamos de adicción, vas a salir perdiendo. Nunca te voy hacer caso, a mí me gustan los hombres, no las mujeres. Fuimos amigas y sé muchas cochinadas de ella. Creo que se quedó traumada porque nunca le hice caso”, contó en ‘Magaly TV, la firme’.



La ‘Chica realidad’ también se refirió a Vicviana Flores, quien la criticó.



“La calabaza hablando de mí, ella no vive conmigo, no tengo problemas con el alcohol. Habla de la Shirley de hace cinco años, cuando tenía 23, he madurado y ahora pienso en mi hija”, sostuvo.