Desde la televisión ecuatoriana donde continúa su camino a la internacionalización, Shirley Arica se presentó EN VIVO en el programa ‘En Contacto’ y rompió en llanto por las acusaciones en su contra sobre sus presuntos vínculos con la organización criminal de ‘Los Incorregibles’ aquí en el Perú.

La popular ‘chica realidad’ recibió el apoyo de los conductores y de sus compañeros del reality cuando se quebró en pleno en vivo. Shirley Arica se volvió a pronunciar tras la compra de un lujoso vehículo, cuyo propietario pertenecía al cabecilla de una supuesta mafia.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, inició diciendo la modelo.

Tras ello, remarcó que es una mujer fuerte, que quiere construir un camino distinto al que tuvo en algún momento, lleno de escándalos en la farándula local.

Shirley Arica rompe en llanto EN VIVO en programa de Ecuador: “Estoy en un punto de quiebre”

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, sentenció.

SHIRLEY ARICA EN EL OJO DE LA TORMENTA

Shirley Arica sostuvo que se encuentra en un “punto de quiebre”, pues tiene muchas cosas acumuladas. Pese a que mantiene en reserva sus problemas, recalcó que “siempre resolverá todo”.

Tras un reportaje de ‘Domingo al Día’, las autoridades policiales y fiscales han puesto en la mira a Shirley Arica por comprar un carro de alto gama a un concesionario. Los problemas inician por el propietario del vehículo, cuyo nombre pertenece al líder de la red criminal ‘Los Incorregibles’.

Fue la madre de Shirley Arica quien compró el carro, sin embargo, el mismo día transfirió la propiedad a la modelo. Sin embargo, según la SBS, no figura el dinero en las cuentas.