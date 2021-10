Shirley Arica sigue luchando por su permanencia en el reality turco ‘El Poder del Amor’, donde es una de las favoritas por el público televidente. En los últimos días, la modelo ha sufrido agresión verbal de su pareja en la competencia, Sebastián Tamayo, quien ha sido duramente criticado. Los usuarios han mostrado su respaldo a la peruana.

A través de hashtag #VotaPorShirley en Twitter, los usuarios esperan que la modelo salga victoriosa del reality internacional y deje al Perú en alto. Como se recuerda, el colombiano Sebastián tuvo fuertes calificativos contra Arica.

“Me cansé que me mandaras a la mie... Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”, remarcó Sebastián.

Según la polémica ‘tócame que soy realidad’, el modelo colombiano prefirió cortar la relación sentimental que tenían, pues ha tenido un acercamiento con la mexicana Jessica Stonem, quien ya ha negado ese romance.

¿CÓMO VOTAR POR SHIRLEY ARICA?

El Poder del Amor es un reality turco donde 18 concursantes de diferentes países conviven en un mismo lugar con la finalidad de encontrar a un ‘media naranja’. De ser así, se llevarían un premio de 30 mil dólares.

La peruana Shirley Arica es una de las participantes y requiere tu apoyo. Solo debes ingresar con tu cuenta de Facebook o Google a la página web https://www.elpoderdelamor.tv/votar, seleccionar la fotografía de la modelo y votar por ella.