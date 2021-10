Shirley Arica continúa en Turquía representando al Perú en el reality ‘El Poder del Amor’ que se graba en una casa en la ciudad de Estambul. La polémica modelo es la única peruana mujer, mientras que el ‘exguerrero’ Austin Palao también hace lo suyo en el programa.

“La chica realidad volvió a hacerlo y esta vez la parejita se pone más intensa en cada programa. Gracias instachismosas por avisarme, no olviden de seguir votando por Shirley en ‘El Poder del Amor’”, dijo el popular Samuel Suárez de Instarándula.

Arica viene compitiendo en el reality protagonizando candentes escenas con un modelo colombiano de nombre Sebastián Tamayo, quien tiene intenciones de conquistar a la peruana con sus detalles. ¿El amor pasará fronteras?

SHIRLEY SE QUEJA POR GESTO OBSCENO

Días atrás, la modelo Shirley Arica arremetió contra su compañero de reality Sebastián Tamayo por realizar un gesto obsceno durante las grabaciones. Ella se molestó y le pidió respeto para ella y todas las mujeres del programa.

“No es la primera vez que me hace una broma de ese tipo, y me molesta bastante. Creo que debería moderar ese lado no solo conmigo, sino con todas las chicas de la casa, porque no todos entendemos su humor”, dijo Arica.

“Me siento ofendida porque no soy un objeto para que me cojan de esa manera, soy mujer, me debe respeto, y a todos por igual. No me gustó lo que hizo, no me gustó escuchar cómo se refiere a mí en ciertos capítulos”, agregó.