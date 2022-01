QUÉ FUERTEEE. Shirley Arica tiene un nuevo problema y tendrá que responder a la Fiscalía sobre su presunta relación con la organización criminal ‘Los Incorregibles’, quienes hace poco robaron al Estado Peruano 1 millón 800 mil soles gracias a funcionarios públicos y extrabajadores que ingresaron al sistema del Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Pero qué tiene que ver Shirley Arica con la supuesta organización criminal? Pues a la modelo se le acusa de haberadquirido un auto de alta gama cuya propiedad estaba a nombre de Miguel Ángel Salinas, supuesto cabecilla de la red criminal.

Las autoridades policiales han anunciado que las investigaciones continúan y, de ser el caso, intervendrán a la ‘chica realidad’ para dar cuentas a la justicia.

Según se conoció, la madre de Shirley Arica llegó al concesionario JC Ugarte para adquirir en dinero en efectivo el lujoso vehículo. El mismo día que lo adquirió, lo transfirió a la modelo. Sin embargo, para la SBS estas transacciones no figuran en el registro.

Shriley Arica vinculada a "Los incorregibles" https://www.americatv.com.pe/

SHIRLEY ARICA ROMPE SU SILENCIO

Totalmente sorprendida, Shirley Arica contestó al programa ‘Domingo al Día’ para dar cuenta sobre estos supuestos nexos con ‘Los Incorregibles’, sin embargo, se defendió diciendo que no tiene nada que ver.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, señaló.

“Que investiguen todo lo que tengan que investigar, tengo todos mis papeles en regla”, reiteró.