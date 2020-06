A través de su cuenta de Instagram, Shirley Arica se pronunció acerca de la supuesta filtración de unos videos y fotos íntimas en las redes sociales esto tras la violación a la intimidad de la expolicía Jossmery Toledo.

Luego de que se difundiera las imágenes de Jossmery Toledo, en redes sociales se especuló que Shirley Arica había sido protagonista de una situación similar, sin embargo, la ‘chica realidad’ salió al frente de las acusaciones.

En su cuenta de Instagram, Shirley Arica negó que tenga videos y fotos íntimas que estén circulando en redes sociales pues ella nunca se ha tomado este tipo de imágenes.

“Solo para aclarar que las fotos que vienen circulando de mi supuesto yo, no son de ahora eso lo vienen haciendo hace mucho y ya en su momento expliqué que no era yo, así que por favor dedíquense a trabajar o ocupar su tiempo en cosas útiles y no en andar inventado huevad**. Nunca envié y nunca me tomé ninguna foto íntima con ninguna pareja ni nada por el estilo”, escribió Shirley Arica.

Actualmente, Shirley Arica se dedica a la venta de articulos deportivos en sus redes sociales. Su último escándalo lo protagonizó con su detención al estar presente en una fiesta que se realizó en un departamento, pese a la cuarentena por el coronavirus.

Shirley Arica en Instagram