La modelo Shirley Arica negó que sea la protagonista de unas fotografías íntimas que están circulando en algunas páginas de internet.

“Solo para aclarar sobre las fotos que vienen circulando, no soy yo, así que dedíquense a trabajar u ocupar su tiempo en cosas útiles, no en andar inventando tonterías. Nunca me he tomado alguna foto con ninguna pareja, ni nada por el estilo”, manifestó la ‘Chica realidad’ en sus redes sociales.

En tanto, Rodney Pío aseguró que conoce perfectamente a su expareja y sabe que jamás se tomaría fotos íntimas. “Yo la conozco bien y Shirley no es la persona de las fotos que están circulando”, precisó Pío.