LA PASA MAL. Shirley Arica compartió un mensaje en sus redes sociales donde cuenta que el fin de semana fue asaltada por unos sujetos que le robaron todo lo que tenía. Este suceso se dio luego que asistiera al sur a animar una discoteca.

A través de su cuenta de Instagram, la conocida ‘chica selfie’ reveló que el último sábado 12 de marzo le arrebataron su cartera, donde estaba sus documentos, llaves y su teléfono. Según dejó entrever, recalcó que lo hace público por si se filtra cualquier información.

“El día de ayer (sábado 12 de marzo) tuve un evento en una discoteca en el sur y me robaron mi cartera, con mis documentos, llaves y mi teléfono. Hago público esto por cualquier cosa, ya puse la denuncia correspondiente por el tema de los documentos”, se lee en su red social.

Además, pidió disculpas a todos sus seguidores de Jaén, pues tenía un show programado, pero ante la falta de documentos no podrá viajar.

“Lamentablemente, no voy a poder estar hoy en Jaén, lo siento muchísimo . Espero podamos reprogramar y por fin poder compartir con ustedes”, agregó.

Shirley Arica fue asaltada tras animar en discoteca. Foto: Instagram

SHIRLEY ARICA CON MISTERIOSO GALÁN

Shirley Arica fue ampayada bailando y en ‘coqueteos’ con un misterioso galán. En ‘Amor y Fuego’, se difundieron imágenes de la ‘chica realidad’ pasándola de lo lindo este fin de semana, incluso en un momento el acercamiento es tal que parece haber un ‘piquito’ entre ellos.

La confianza es tal que la ex de Reimond Manco le toca la cabeza mientras bailan salsa, acerca su rostro, pero luego lo esquiva. El hombre no se queda atrás y le da un beso en la mejilla, lo que no parece incomodar en nada a la modelo.