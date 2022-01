ENVUELTA EN LA POLÉMICA. Shirley Arica está en el ojo de la Policía Nacional y la Fiscalía por sus presuntos vínculos con la red criminal ‘Los Incorregibles’. Según las autoridades, la modelo compró un vehículo de alta gama que le pertenecía al supuesto cabecilla de la organización llamado Miguel Ángel Salinas.

Con ayuda de funcionarios públicos y extrabajadores del Estado, ‘Los Incorregibles’ vulneraron el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para robarse más de 1 millón 800 mil soles. Las autoridades se percataron de este delito y ya han detenido a cinco personas implicadas, pero hay más.

El dominical ‘Domingo al Día’ informó que la modelo Shirley Arica tiene nexos con esta presunta mafia, la cual está siendo investigada. Para el coronel Arturo Valverde Inga, director de la Dirección contra la Corrupción PNP, el cabecilla de esta red alquilaba varias propiedades de lujo y se transportaba en costosas camionetas.

Sin embargo, el auto que hoy maneja Shirley Arica le perteneció al investigado Miguel Ángel Salinas, quien vendió su vehículo al concesionario JC Ugarte, donde la madre de la modelo acudió para comprarlo.

“E stá sujeta en la investigación (Shirley Arica), es un proceso que dura, ahorita tenemos 15 días de detención, investigación de la detención preliminar, de ahí el fiscal comprenderá a nuevas personas ”, dijo el coronel PNP.

Shriley Arica vinculada a "Los incorregibles" https://www.americatv.com.pe/

La compra de Shirley Arica no pasó desapercibida por la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, puesto que se identificó las transferencias del dinero (por el vehículo) en el sistema de operaciones.

SHIRLEY ARICA SE PRONUNCIA

Al respecto, ‘Domingo al Día’ se comunicó telefónicamente con Shirley Arica para que dé sus descargos y esto fue lo que dijo la modelo, quien se mostró sorprendida.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, refutó.

Sin embargo, la ‘chica realidad’ no quiso dar mayores explicaciones y evitó dar el nombre de la concesionaria, pese a que ya es de conocimiento público.

“Que investiguen todo lo que tengan que investigar, tengo todos mis papeles en regla”, reiteró.