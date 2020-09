Shirley Arica se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ donde habló de su tormentosa relación con Jean Deza afirmando que no regresaría con él porque “es un ignorante” y “no me respetó”. También denunció públicamente a su expareja de haberle roto la cabeza cuando se encontraba tomado y delante de personas que la auxiliaron. “Me solidarizo con Jossmery Toledo, porque yo pasé un episodio de violencia con él, pero no lo he denunciado”.

“ Yo también he sufrido un episodio similar al de Jossmery Toledo, pero yo no lo he denunciado. Yo no lo denuncié por vergüenza, porque no quería hablar más del tema, por vergüenza me quedé callada. No lo hice porque no quería arruinarle la carrera, si eso ya lo tiene recontra jodida, ya está fregado. Él sabe que yo tengo todas las pruebas para hundirlo” , reveló la ‘chica realidad’ ante una Magaly Medina sorprendida.

“Yo tuve que ir a una clínica, tengo prueas, por eso antes de venir a este set él me llamó para tratar de convencerme diciéndome que me quería. Le creo y me solidarizo con Jossmery”, agregó Shirley.

Ante la consulta de la ‘Urraca’ de por qué no lo dijo en su momento, Shirley Arica manifestó que “tenía que esperar el momento adecuado, yo ya superé eso y yo no me iba a quedar callada. Yo no lo denuncié y debí denunciarlo y creo que todas las mujeres deberían denunciar que sufren ese tipo de agresiones”

GRABÓ AGRESIÓN

Shirley sostuvo que el hecho ocurrió cuando se encontraban en una reunión con unos amigos. “Me rompió la cabeza, estaba tomado pero no borracho. Él dice que fue casualidad, pero tengo testigos, personas que estuvieron ahí en el momento que ocurrió todo”

“Por más que yo traté de pasar el momento, tengo testigos de lo que pasó en su cuarto, tengo gente que ha visto. Yo grabé cuando estaba sangrando, grabé su baño, grabé su casa, grabé todo y si él quiere salir a decir que yo estoy mintiendo, ya sabes dónde va a terminar”, advirtió la modelo.

Asimismo, le aconsejó a Jean Deza que “mejor se quede callado” y que solo “quería contar quién es este hombre”.

TIENE MIEDO

En otro momento, Shirley Arica sostuvo que toda esta situació “para mí es un capítulo cerrado”, pero tenía miedo de lo que Deza pudiera hacer porque “sé que conoce a gente bastante brava”.

“Voy a pedir garantías porque él es un cobarde y tengo miedo que vaya mi casa, me haga un escándalo porque yo solo vivo con la bebe y voy a estar alerta. Es una basura”, declaró a Magaly Medina.

“Todo sucedió antes de Jossmery, o sea cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí, él me pagó la placa, lo que yo necesitaba en ese momento para que yo estuviera tranquila”, finalizó