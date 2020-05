Shirley Arica calificó de ‘bastante complicada’ la situación sentimental que atraviesa con el futbolista Jean Deza, luego que un informe de ‘Magaly TV, la firme’ aseguró que su romance con el futbolista habría llegado a su fin y que la ‘manzana de la discordia’ sería la expolicía Jossmery Toledo.

Aunque la ‘Chica realidad’ no quiso entrar en detalles, confirmó que ‘todavía no tiene las cosas claras’ con el delantero de Alianza Lima, quien venía subiendo videos a su cuenta de Instagram, interpretando canciones de desamor. De igual modo, Shirley también ha realizado transmisiones en vivo, cantando temas de despecho, mientras ambos han dejado de seguirse en las redes sociales.

Shirley, hay muchos rumores respecto a tu relación con Jean Deza...

Ya me imagino de qué se trata, pero ahora prefiero no decir nada al respecto.

También nos llegó el rumor que habrías estado en una clínica en estos días porque estarías embarazada...

Sí (estuve en la clínica), pero prefiero no dar detalles del tema ahora.

¿Por lo menos de salud estás bien?

Sí. Estoy bien, nada que ver (con mi salud).

¿Y con Jean cómo van las cosas?

No quiero hablar de eso. Estoy en un tema bastante complicado y prefiero no hablar del tema hasta que tenga las cosas más claras. Ahora no puedo decir más porque no es un juego lo que está pasando. (F. López)