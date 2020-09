SE SIENTE EXPUESTA. Shirley Arica fue entrevistada por Magaly Medina en el programa Magaly TV La Firme. Durante la entrevista, la modelo contó las agresiones físicas y psicológicas a las que la sometió el futbolista Jean Deza. Finalmente, la también influencer indicó que tiene miedo porque el futbolista es agresivo.

Shirley Arica indicó “las mujeres que sufren agresiones deben denunciar, para mí es un capitulo cerrado, espero que no me haga nada, voy a poner mis garantías”, dijo la modelo. Al respecto, Magaly Medina intentó calmar a la modelo afirmando que Jean Deza sería muy cobarde si intenta volver a lastimarla. Arica indicó que el problema es que Deza es cobarde.

“Lo es, es un cobarde, yo solo vivo con la bebé, no vivo con otra persona mas, prefiero prevenir para que esta persona no se vuelve a acercar”, menciona Shirley Arica sobre las garantías para su vida que solicitará. En esa misma línea, Magaly Medina habló de la importancia de que los clubes deportivos no contraten a gente con los antecedentes delictivos de Deza. “La basura que tienen en ese club”, agrega la Chica Realidad.

El momento más duro de la entrevista fue cuando Shirley Arica narró los detalles de la agresión física. “Sucedió antes de Jossmery, yo ya me abrí, pero el seguía ahí, él me pago la placa, el me pago lo que yo necesitaba para que yo esté tranquila, me rompió la cabeza, él me rompió la cabeza”, finaliza.

Magaly Medina le llama la atención a clubes deportivos (TROME)













