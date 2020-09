Shirley Arica rompió su silencio, una vez más, y pidió que la dejen ’ser feliz’ ahora que se encuentra de viaje por las playas del norte. La popular ’chica realidad’ indicó que no está pendiente de la vida de los demás, en referencia a Jossmery Toledo, y que su relación con Jean Deza ’está perfecta’.

En declaraciones que recoge Rodrigo González en su Instagram, Shirley Arica indica que se encuentra disfrutando y no está pendiente de las posibles indirectas que le pueda mandar Jossmery Toledo.

“¿Pueden dejarme ser feliz y tranquila? No vivo pendiente de nadie, no tengo que mandar indirectas a nadie. No he visto nada, la estoy pasando chevere, no me interesa ver redes sociales. Le deseo lo mejor a todo el mundo”, comentó Shirley Arica quien además indicó que su relación con el futbolista ’está perfecta’.